ЦБ объявил учётную цену золота на 26 сентября - 3159.17 руб./г против 3113.77 руб./г на 25 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 26 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3159.17 руб./грамм
Серебро: - 38.32 руб./грамм
Платина: - 1968.74 руб./грамм
Палладий: - 3450.45 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
19.09 20.09 21.09 24.09 25.09
Золото 3111.72 3093.77 3087.59 3123.92 3113.77
Серебро 36.98 36.66 36.70 37.79 38.01
Платина 11943.01 1916.06 1939.88 1963.37 1960.12
Палладий 3308.09 3278.77 3380.93 3408.66 3391.81