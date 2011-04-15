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25/09/2019
09:31

Повтор! РУСАЛ заключил сделку предэкспортного финансирования, привязанную к показателям устойчивого развития

РУСАЛ объявил о новой синдицированной сделке предэкспортного финансирования (PXF) на пять лет в объёме $750 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Данная сделка станет первым на российском рынке привлечением средств от международных коммерческих банков, привязанным к выполнению показателей устойчивого развития компании.

Средства будут использованы для частичного рефинансирования существующего кредита PXF на сумму до $2 млрд, полученного в мае 2017 года.

Организаторами и букраннерами выступают ING и Natixis. В качестве координаторов по показателям устойчивого развития компания привлекла Natixis и Societe Generale.

Процентная ставка по кредиту будет варьироваться в зависимости от выполнения определенных условий, связанных с воздействием компании на окружающую среду, а также показателями устойчивого развития.

Процесс синдикации начался в сентябре. За это время финансовое сообщество, включая иностранные и российские банки, проявило повышенный интерес к сделке. Ожидается, что синдикация будет закрыта в середине октября. На данный момент компания получила подтверждения кредитных одобрений общим объемом $725 млн.

РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

Прибыль РУСАЛа в I квартале 2019 года по МСФО упала в 2 раза до $273 млн с $544 млн годом ранее. Выручка составила $2.17 млрд по сравнению с $2.744 млрд. Сокращение выручки на 20.9% обусловлено падением цены на алюминий на 13.9% до $1859 по сравнению с $2159. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60.5% до $226 млн с $572 млн.


"AK&M" от 24.09.2019
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