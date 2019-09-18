ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 25 сентября, в размере 70.0193 руб. против 70.2759 руб. на 24 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



24.09.19 - 70.2759 руб.

21.09.19 - 70.5975 руб.

20.09.19 - 70.9373 руб.

19.09.19 - 71.2391 руб.

18.09.19 - 70.6040 руб.























































































































































































"AK&M" от 24.09.2019