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25/09/2019
11:19

Правительство РФ приняло новые правила распоряжения конфискованным имуществом

Правительство РФ приняло новые правила распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства, подготовленные Минэкономразвития России. Об этом говорится в сообщении МЭР РФ.

Основным нововведением стал приоритет переработки конфискованного имущества. Также исключается необходимость направления всего объема поступающего имущества на экспертизу и оценку. Теперь реализация будет проводиться только в отношении ликвидного имущества.

Согласно акту Правительства, детально регламентируется порядок и сроки взаимодействия заинтересованных органов и лиц с конфискованным имуществом - в этом процессе на сегодня задействованы судебные органы, приставы, правоохранительные органы, таможенная служба, органы казначейства, Росимущество, иные лица и специализированные организации.

Следует отметить, что согласно ранее принятым изменениям, были сокращены сроки реализации конфиската за счёт снижения порога стоимости, подлежащего реализации на электронном аукционе, со 100 до 10 тыс. руб. и предусмотрена возможность заключения договора с единственным участником аукциона.

"AK&M" от 25.09.2019
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