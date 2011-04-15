Банкам предложили выдавать больше льготных кредитов предпринимателям, МЭР

Бизнес-сообщества, банки и ЦБ назвали перспективной программу кредитования малых и средних предприятий по ставке не более 8.5%. Об этом сообщило МЭР РФ.



По их мнению, необходимо оптимизировать требования к документам и ослабить ограничения для отраслей - тогда получить льготные займы смогут большее число предпринимателей.



Глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что новые правила кредитования будут способствовать росту выдачи кредитов по программе. "Теперь, когда субсидия будет зависеть от категории заёмщика, банки будут охотнее выдавать льготные кредиты микро- и малым предприятиям. Раньше некоторые заёмщики из числа малых предприятий не всегда могли претендовать на льготные кредиты из-за высокого риска для банков", - отметил министр.



В соответствии с программой совершенствуется и механизм предоставления субсидий банкам. Раньше им компенсировали от 2.5% до 3.5% ставки в зависимости от размеров выдачи, а теперь субсидии увеличиваются - до 3.5% для кредитов малому бизнесу, а также средним предприятиям из числа участников региональных программ повышения производительности труда и до 3% в целом для среднего бизнеса.



Все эти изменения необходимы для того, чтобы активизировать льготное кредитование.



Российские банки позитивно оценивают программу и говорят о её востребованности у бизнеса. В банках ожидают, что после расширения программы на арендный бизнес, мелкую розничную торговлю и рестораны льготные кредиты станут доступны для тысяч новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса.



"AK&M" от 25.09.2019