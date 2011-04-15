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25/09/2019
11:53

Каждый третий россиянин планирует начать бизнес, МЭР

Стать предпринимателем без привязки ко времени хочет каждый третий россиянин (35%), число желающих выросло - в январе об этом заявляли 29% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра НАФИ "Отношение россиян к предпринимательству", проведённого для Минэкономразвития, говорится в сообщении МЭР.

Около 8% россиян собираются заняться предпринимательством в течение трёх лет, 14% - в ближайшие пять. Начать свой бизнес в течение 10 лет планируют 23% граждан.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал такие показатели высокими. Он отметил, что задачей ведомства является "превратить простые желания в решительные действия". Для этого Минэкономразвития активно работает с потенциальными предпринимателями, рассказывая о господдержке и обучая бизнесу.

По данным опроса, наибольший энтузиазм по отношению к предпринимательству выразили молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет: больше половины респондентов (57%) из этой возрастной категории хотят вести бизнес. Идея открыть свое дело пользуется популярностью также среди школьников (49%), выпускников детских домов (42%) и женщин в декрете (40%). При этом если школьников и молодёжь в предпринимательстве привлекает прежде всего личный доход, обеспечивающий достойную жизнь, то молодые мамы стремятся главным образом к независимости: по их мнению, работа на себя позволяет уделять время семье.

И все же эксперты и представители бизнес-объединений предупреждают, что интерес этих групп носит скорее теоретический характер. Побудить россиян к действию могут меры господдержки, оказываемые предпринимателям в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"AK&M" от 25.09.2019
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