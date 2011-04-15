Ещё три российских предприятия получили право поставлять животноводческую продукцию в Монголию

Ветеринарная служба Монголии по результатам анализа материалов проведённой в июне 2019 года инспекции российских предприятий приняла решение предоставить доступ к рынку страны ещё трём российским предприятиям-производителям куриного мяса и мясных изделий. Об этом сообщил Россельхознадзор.



Право поставки получили: ООО "Ставропольский бройлер" филиал МПК "Благодарненский" Ставропольского края город Ставрополь; ООО "Птицекомбинат" город Невинномыск; ОАО "Токаревская птицефабрика" Тамбовской области город Тамбов.



"AK&M" от 25.09.2019