В Словении авиакомпания Adria Airways объявила о временной приостановке полётов с 24 сентября 2019 года. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидаются изменения в расписании авиарейсов.

Adria Airways - национальный перевозчик Словении, специализирующийся на регулярных перевозках пассажиров внутри Европы и чартерных полетах на ключевые курорты Красного и Средиземного морей. Штаб-квартира находится в Любляне, место базирования самолётов - Международный аэропорт Любляны (Брник). Представительства компании находятся в Любляне, Брюсселе, Франкфурте, Москве и Цюрихе, а офисы продаж - практически во всех европейских городах. Входит в авиационный альянс Star Alliance.





"AK&M" от 25.09.2019