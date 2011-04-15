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25/09/2019
12:04

BlaBlaCar покупает Busfor

BlaBlaCar пприобретает Busfor. Об этом говорится в сообщении сторон.

Объединив усилия с Busfor, BlaBlaCar получит уникальные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, к которым подключены автовокзалы и автостанции в регионе с населением более 300 млн человек. Совместными усилиями обе компании смогут значительно лучше удовлетворять потребности пассажиров и автобусных перевозчиков, а также ускорят темпы цифровизации автобусного рынка.

Объединение усилий BlaBlaCar и Busfor не предполагает сокращения сотрудников компаний или приостановки действующих партнёрств. Менеджмент обеих компаний сохранит свои позиции в рамках общей структуры.

BlaBlaCar - крупнейший в мире (и в России) карпулинговый сервис: сайт и мобильное приложение. Компания была основана в 2006 году во Франции. В России начала работать в феврале 2014 года. В январе 2019 года в России также был запущен сервис BlaBlaCar Pro, который дал доступ к платформе регулярным автобусным перевозчикам. Сегодня сообщество попутчиков BlaBlaCar превышает 80 млн человек в 22 странах (в том числе 20 млн в РФ). Более 25 млн человек совершают поездки с помощью сервиса ежеквартально. Инвестиционная оценка компании: $1.6 млрд.

Busfor - это технологическая платформа для рынка автобусных перевозок, являющаяся лидером в области продажи онлайн-билетов на автобусы в России и странах Центральной и Восточной Европы. Ключевые задачи компании - увеличить пассажиропоток для своих партнеров - автовокзалов и перевозчиков, и, одновременно, обеспечить пассажиров лучшим онлайн-сервисом поиска, сравнения и покупки билетов. Флагманский продукт Busfor GDS (Global Distribution System) в настоящее время объединяет рейсы более 7 тыс. перевозчиков суммарной емкостью более $4 млрд в год. Данные рейсы становятся доступными для конечных пассажиров через сеть из более 600 агентов, включая собственные сайты и мобильные приложения Берлиоз, насчитывающие более 7 млн пользователей в месяц.


AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 25.09.2019

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