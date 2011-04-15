В России отзываются 65 автомобилей Jeep Cheroke для обновления ПО блока управления трансмиссией

ООО "ЭфСиЭй РУС" отзывает 65 автомобилей Jeep Cherokee. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта 2014 года.

Причиной отзыва транспортных средств является возможное залипание фрикционной муфты, которое может привести к переходу коробки передач на нейтраль и потере тяги на ведущих колесах. Резкая потеря тяги во время движения может стать неожиданной для водителя автомобиля.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей Jeep, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет произведено обновление программного обеспечения блока управления трансмиссией.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "ЭфСиЭй РУС" является официальным представителем изготовителя Jeep на российском рынке.



"AK&M" от 25.09.2019