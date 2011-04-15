Северный подъезд к Курску достроят на год раньше

Федеральные дорожники ФКУ Упрдор "Москва-Харьков" раньше срока планируют завершить работы по капитальному ремонту северного подъезда к Курску от трассы М-2 "Крым", сообщает Росавтодор.



Как сообщила пресс-служба администрации Курской области, дорога станет четырехполосной. Объект, протяженностью более 3 км, намерены ввести в эксплуатацию до конца текущего дорожного сезона.



Специалисты выполнили усиление существующей дорожной одежды и увеличили ширину проезжей части. Сейчас на участке выполняется укладка нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, установка бортового камня, разборка объездной дороги. На завершающем этапе находятся работы по замене водопропускной трубы по основному ходу.



Дорожникам предстоит отремонтировать пересечения и примыкания, устроить новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепить обочины, организовать водоотвод с проезжей части, обустроить автобусные остановки и пешеходные дорожки.



На проезжую часть нанесут разметку термопластичными материалами. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены, в том числе знаки, металлическое барьерное ограждение, светофоры и наружное освещение.



"AK&M" от 25.09.2019