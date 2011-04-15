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25/09/2019
11:49

РусЛайн изменила расписание на маршруте Курск-Москва

Администрацией Курской области с авиакомпанией "РусЛайн" достигнуты договорённости относительно внесения изменений в действующее расписание по маршруту Курск-Москва. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Так, с 15 сентября 2019 года изменилось время утренних вылетов из Москвы в Курск и обратно в столицу. Ежедневный рейс из столицы в Курск назначен на 07:30 с прибытием в 08:35. В 09:00 самолёт будет вылетать из областного центра с приземлением в Москве в аэропорту

"Внуково" в 10:05.
Вечернее расписание остаётся прежним. Вылет из Москвы в 19:15; прилёт в Курск - 20:20, вылет в Москву - 21:00. По воскресеньям: вылет из Москвы - 21:10, прибытие - 22:15. Самый поздний вылет из Курска - 22: 45

Как отметили в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области, прежде всего, это сделано для удобства пассажиров, прибывающих в столицу с деловым визитом, которым необходимо начать работу в Москве в утренние часы.

Полёты выполняются на 50-ти местных Bombardier CRJ-100/200. Цена билета в одном направлении от 2.8 тыс. руб. плюс сбор.

Авиакомпания "РусЛайн" занимается региональными авиаперевозками РФ. Компания существует с 1997 года. Маршрутная сеть авиакомпании объединяет свыше 35 городов России и Европы. Авиакомпания базируется в московском аэропорту "Внуково", дополнительные узловые аэропорты находятся в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

"AK&M" от 25.09.2019
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