Совет директоров рассмотрел работу Газпрома по сокращению количества бесхозяйных газовых сетей

Совет директоров ПАО "Газпром" рассмотрел информацию о реализации мер, направленных на проведение инвентаризации бесхозяйных объектов газового хозяйства, находящихся на территории регионов, и оптимизацию проведения процедуры их передачи специализированным организациям для дальнейшей эксплуатации в соответствии с законодательством РФ. Об этом говорится в сообщении компании.



Отмечено, что надлежащая эксплуатация и своевременное техническое обслуживание газовых сетей являются обязанностью их законного собственника. Для обеспечения надежности и безопасности технические работы на этих объектах должны выполняться специализированными организациями. В то же время в зоне деятельности газораспределительных организаций (ГРО) Группы "Газпром" общая протяжённость газовых сетей, не имеющих собственника (бесхозяйные сети) и не обсуживающихся надлежащим образом, составила на 1 марта 2019 года 6.651 тыс. км. Особенно остро вопрос стоит в Северо-Кавказском федеральном округе, на который приходится 48% от протяжённости этих бесхозяйных сетей.



Газпром принимает активное участие в работе по выявлению бесхозяйных сетей. ГРО Группы "Газпром", в частности, проводят инвентаризацию сетей газораспределения, находящихся в зоне их деятельности, информируют о выявлении бесхозного имущества органы местного самоуправления.



Компания совместно с федеральными органами власти готовит предложения по совершенствованию законодательства для урегулирования проблемы бесхозяйных газопроводов. Предложения, в частности, направлены на оптимизацию процедуры оформления права собственности. Так, компания выступает за сокращение срока учёта объектов газового хозяйства в качестве бесхозяйных с одного года до трёх месяцев.



Правлению поручено продолжить работу по реализации мер, направленных на проведение инвентаризации бесхозяйных объектов газового хозяйства и оптимизацию проведения процедуры их передачи специализированным организациям для дальнейшей эксплуатации в соответствии с российским законодательством.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 25.09.2019