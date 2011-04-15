Госдума приняла закон о налоговых льготах для пострадавших от ЧС и терактов

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 25 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс РФ об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Об этом говорится в материалах ГД.



Он закрепляет в законодательстве право на "освобождение от обложения НДФЛ доходов в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга), полученных гражданами, пострадавшими от террористических актов на территории Российской Федерации, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, а также членами их семей в связи с указанными событиями в виде помощи указанным лицам".



Причём такие доходы должны быть освобождены от налогов "независимо от их источников".



Также законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения доходов граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения, в виде платы за наём жилых помещений, если такая плата произведена в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма жилого помещения из бюджетных средств.



Как отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, важно, что закон будет иметь обратную силу, и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года, а не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавнее наводнение в Иркутской области и лесные пожары в Сибири.



"AK&M" от 25.09.2019