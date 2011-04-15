К запуску МЦД на пересадочных станциях метро добавят автоматы по продаже билетов

Дополнительные автоматы по продаже билетов появятся на восьми станциях метро, с которых можно будет пересесть на Московские центральные диаметры (МЦД). Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.



Например, количество терминалов увеличится на "Войковской", "Тушинской", "Комсомольской" и "Международной". Аппараты переместят с наименее загруженных станций.



"После запуска движения поездов на новом виде общественного транспорта на пересадочных станциях столичной подземки увеличится поток пассажиров. Благодаря дополнительным автоматам по продаже билетов горожане смогут быстро и с удобством приобрести транспортные карты или записать на них проездной для поездки по диаметрам. При этом на станциях, с которых переставят устройства, останется достаточно аппаратов для покупки проездных", - пояснил первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов, цитируемый в сообщении.



Так, на станции "Волоколамская" останется пять автоматов по продаже билетов после перестановки устройств, а на "Бульваре Рокоссовского" - семь.



Число автоматов по продаже билетов к открытию МЦД увеличится на станциях: "Деловой центр" Большой кольцевой линии, "Войковская", "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии, "Текстильщики", "Тушинская", "Комсомольская" Сокольнической линии, "Международная", "Выставочная".



В метро и на Московском центральном кольце (МЦК) регулярно анализируют востребованность автоматов по продаже билетов. Если пассажиры редко пользуются определенными устройствами, терминалы перемещают на наиболее загруженные станции. Аппараты могут убрать только с тех станций, где их останется достаточно для текущего и прогнозируемого пассажиропотока.



Напомним, Московские центральные диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги. С платформ МЦД можно будет комфортно перейти на станции метро и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.



Первые диаметры - МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" планируют запустить к концу этого года. В перспективе появятся и другие диаметры. В частности, рассматривается возможность создать маршруты, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.



На МЦД-1 и МЦД-2 откроют 66 станций, с 27 из них можно будет пересесть на станции метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 - как метро.



По первым двум диаметрам будут курсировать поезда "Иволга". В них будет поддерживаться комфортный микроклимат и работать система обеззараживания воздуха. В вагонах предусмотрены крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi, USB-розетки для зарядки гаджетов.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 25.09.2019