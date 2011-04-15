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25/09/2019
14:20

На нескольких улицах в трёх округах Москвы изменилась схема движения

На нескольких улицах в трёх округах Москвы изменилась схема движения, сообщила столичная мэрия.

Так, на северо-востоке Москвы до 7 октября круглосуточно ограничено движение по одной полосе в районе дома 49, строения 2 на улице Сущевский Вал. Аналогичные ограничения действуют до 4 октября около дома 3/7 на 1-й Ямской улице и до 7 октября на пересечении улицы Сущевский Вал и 1-й Ямской.

На юге города до 25 сентября действуют частичные ограничения по одной полосе на улице Стасовой в районе домов 1-3 на Донской площади. Кроме того, с 25 сентября по 15 октября будет ограничено движение в районе дома 1, строения 10 на Донской площади.

Кроме того, с 15 октября по 30 октября движение частично ограничат по одной полосе на Донской улице в районе дома 15, строения 22 на улице Малой Калужской. А в районе дома 15, строения 20 на Малой Калужской аналогичные ограничения будут действовать с 1 по 20 ноября.

На западе столицы в связи со строительством транспортной развязки до 25 сентября закрыт съезд с улицы Генерала Дорохова (при движении в центр) на внутреннюю сторону МКАД. Кроме того, с 5 сентября по 25 октября полностью перекрыт левоповоротный съезд с улицы Генерала Дорохова (при движении в область) на внешнюю сторону МКАД.

"AK&M" от 25.09.2019
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