На нескольких улицах в трёх округах Москвы изменилась схема движения, сообщила столичная мэрия.



Так, на северо-востоке Москвы до 7 октября круглосуточно ограничено движение по одной полосе в районе дома 49, строения 2 на улице Сущевский Вал. Аналогичные ограничения действуют до 4 октября около дома 3/7 на 1-й Ямской улице и до 7 октября на пересечении улицы Сущевский Вал и 1-й Ямской.



На юге города до 25 сентября действуют частичные ограничения по одной полосе на улице Стасовой в районе домов 1-3 на Донской площади. Кроме того, с 25 сентября по 15 октября будет ограничено движение в районе дома 1, строения 10 на Донской площади.



Кроме того, с 15 октября по 30 октября движение частично ограничат по одной полосе на Донской улице в районе дома 15, строения 22 на улице Малой Калужской. А в районе дома 15, строения 20 на Малой Калужской аналогичные ограничения будут действовать с 1 по 20 ноября.



На западе столицы в связи со строительством транспортной развязки до 25 сентября закрыт съезд с улицы Генерала Дорохова (при движении в центр) на внутреннюю сторону МКАД. Кроме того, с 5 сентября по 25 октября полностью перекрыт левоповоротный съезд с улицы Генерала Дорохова (при движении в область) на внешнюю сторону МКАД.



"AK&M" от 25.09.2019