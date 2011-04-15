В Кольской ГМК утилизируют промышленное тепло

На промышленной площадке Кольской ГМК (дочернего предприятия "Норникеля") в Мончегорске введена в эксплуатацию новая насосная станция утилизации тепла (НСУТ). Стоимость проекта составила около 200 млн руб., говорится в сообщении компании.



Главное предназначение НСУТ - подогрев воды для котельной теплоэлектроцентрали Кольской ГМК (ТЭЦ) за счёт тепла, которое выделяется технологическим оборудованием Цеха электролиза никеля (ЦЭН-2).



Основным источником энергии для новой насосной станции служит вода, используемая в технологической цепочке ЦЭН-2. Во время производственного процесса она нагревается до 65-85 °C. Передача полученного тепла для подогрева воды котельной ТЭЦ осуществляется при помощи теплообменников. Они оснащены трубным и межтрубным пространствами, в которых циркулирует вода различных температур. В результате горячая вода остужается и идёт обратно в ЦЭН-2, а холодная - нагревается. Это даёт возможность использовать меньше мазута для ее дальнейшего подогрева на ТЭЦ (станция осуществляет выработку тепла для производственных объектов Кольской ГМК и жилищного фонда Мончегорска).



При этом сам процесс передачи тепла полностью автоматизирован. Вся необходимая информация о работе оборудования выведена на центральный пульт ТЭЦ.



Первые результаты работы новой насосной станции свидетельствуют о значительном экономическом эффекте. По словам специалистов центра энергообеспечения Кольской ГМК, только за одни сутки экономия мазута составляет около 23 т. По итогам 2019 года ожидаемая экономия мазута должна составить 2.94 тыс. т на сумму более 58 млн руб. В 2020 году потребление топлива планируется снизить на 10 тыс. т, или на 205 млн руб. в денежном эквиваленте.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ПАО "ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2018 год выросла на 44% до $3.059 млрд с $2.123 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 28 до $11.7 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 56% до $6.2 млрд. Объём капитальных вложений сократился на 22% до $1.6 млрд. Чистый оборотный капитал сократился на $1.3 млрд до $0.9 млрд.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 81% до $2.997 млрд с $1.653 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 8% до $6.292 млрд с $5.834 млрд, показатель EBITDA - на 21% до $3.719 млрд с $3.079 млрд.



"AK&M" от 25.09.2019