На площади Савеловского вокзала изменится схема движения. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Для автобусов на площади выделена специальная территория, куда возможен заезд только городского транспорта, автобусы теперь подъезжают максимально близко к метро. Для личного транспорта на площади добавится новая парковка, места для кратковременной стоянки и посадки, высадки пассажиров, а также для посадки на такси. Подъехать можно с ул. Нижняя Масловка, или с Бутырской улицы, а съезд с Савеловской эстакады на площадь останется доступен только для городского транспорта.



"За счет правильного зонирования и организации движения нам удалось разместить на площади Савеловского вокзала 5 остановок. Маршрурты теперь удобно распределены между ними по направлениям поездки, в центр и в область. Также обустроены новые пешеходные переходы и расширено пешеходное пространство. После благоустройства движение по площади становится намного комфортней и безопасней как для пассажиров городского транспорта, так и для автомобилистов", - отметили в Центре организации дорожного движения правительства Москвы.



Кроме того, осенью на площади Савеловского вокзала будут размещены стелы пешеходной навигации со схемами и табло с расписанием. Пока здесь установлены временные стойки со всей необходимой пассажиру информацией. Также на площади появится инфраструктура электротранспорта: велопрокат, самокаты и зарядные станции для электромобилей, а в следующем году на площади планируется размещение зарядных станций для электробуса.



С подробной информацией об изменении схемы движения можно будет ознакомиться на Едином транспортном портале в ближайшее время. Также изменения схем движения будут переданы в навигационные системы. Просим водителей быть внимательными в районе Савеловского вокзала, следить за дорожными знаками.



Площадь перед вокзалом долгие годы была занята строительством: сначала возводили станцию метро, а затем благоустраивали пространство вокруг нее.



"AK&M" от 25.09.2019