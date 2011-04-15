Требования всех кредиторов КБ "Москва" будут удовлетворены в полном объёме, АСВ

"Агентство по страхованию вкладов" сообщило, что после завершения проводимых в настоящее время расчётов требования всех кредиторов ПАО КБ "Москва" будут удовлетворены в полном объёме.



Как говорится в сообщении АСВ, на выплаты кредиторам направлено 102.61 млн руб., что увеличит процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди КБ "Москва" с 50.36% до 100% суммы установленных требований.



Агентство по страхования вкладов осуществляет объёмную работу по выплате кредиторам денежных средств и предпринимает все возможные и предусмотренные законодательством меры, направленные на пополнение конкурсной массы, которые позволяют увеличить процент удовлетворения требований кредиторов.



По состоянию на 1 сентября 2019 года, средний размер удовлетворения требований кредиторов 323 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, достиг максимального уровня за весь период деятельности Агентства - 45.4%. Требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 66.8%, второй очереди - 36.4%, третьей очереди - 27.2%. При этом требования кредиторов были удовлетворены в полном объёме в 146 кредитных организациях.



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