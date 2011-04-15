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25/09/2019
15:54

ЦБ смягчает порядок расчёта показателя краткосрочной ликвидности по Базелю III

Банк России смягчает порядок расчёта показателя (норматива) краткосрочной ликвидности по Базелю III, говорится в материалах ЦБ.

Принятые подходы к порядку расчёта показателя и норматива краткосрочной ликвидности отражают изменения, произошедшие в законодательстве Российской Федерации, а также разъяснения со стороны Базельского комитета по банковскому надзору. Указания зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ и вступают в силу 6 октября 2019 года.

Изменения в регулировании позволят расширить возможности по соблюдению системно значимыми кредитными организациями норматива без использования кредитных линий Банка России. Напомним, что показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ) подлежит расчету крупными банками, а системно значимые кредитные организации соблюдают также норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ, норматив Н26 (Н27).

Методика расчёта ПКЛ (НКЛ) уточнена в части классификации привлеченных средств субъектов малого предпринимательства с учётом покрытия в рамках системы страхования вкладов, а также в части порядка включения в расчёт безотзывных сберегательных сертификатов по сроку до истечения установленного сертификатом срока суммы вклада. Скорректировано понятие обеспеченных сделок: к таким сделкам отнесены только сделки, обеспеченные ценными бумагами (за исключением сделок привлечения денежных средств от центрального банка - вне зависимости от вида актива, внесенного в качестве обеспечения).

Уточнён порядок включения средств, привлеченных от связанных с банком лиц: данные средства, если они были привлечены на рыночных условиях и между банком и связанным лицом имеются соглашения о сотрудничестве, включаются в расчет ПКЛ (НКЛ) аналогично средствам, привлеченным от лиц, не являющихся связанными (указанное изменение позволяет применить коэффициент оттока денежных средств в 40% вместо 100%). Внесен ряд изменений в порядок включения в расчёт ПКЛ (НКЛ) потоков по производным финансовым инструментам.

Вводится возможность при определенных условиях включать в состав высоколиквидных активов средства, размещенные на счетах обязательных резервов в иностранных центральных (национальных) банках.

При установлении требований к высоколиквидным активам исключено применение критерия включения ценных бумаг в котировальные списки бирж путём замены его на критерий включения в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

"AK&M" от 25.09.2019
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