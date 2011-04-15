Безналичные платежи набирают обороты, Центробанк

Безналичные платежи набирают обороты, сообщил Центробанк.

Более 90% операций по картам граждан России в первом полугодии текущего года пришлось именно на безналичные транзакции: оплату товаров и услуг, а также переводы с карты на карту/банковский счёт/вклад, свидетельствует статистика Банка России. При этом и по объёму такие операции занимают львиную долю рынка - 68%.



В целом за январь-июнь 2019 года физические лица использовали свои карты 19.2 млрд раз на общую сумму более 40 трлн руб.



Объём эмиссии активных карт (с помощью которых была совершена хотя бы одна операция в отчётном периоде) на конец июня составил почти 183 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 8%.



Уровень обеспеченности населения платёжной инфраструктурой растёт с каждым годом, и на 1 июля 2019 года на 1 млн жителей приходилась 21 тыс. устройств по приёму платёжных карт.



"AK&M" от 25.09.2019