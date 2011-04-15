Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/09/2019
15:20

Безналичные платежи набирают обороты, Центробанк

Безналичные платежи набирают обороты, сообщил Центробанк.
Более 90% операций по картам граждан России в первом полугодии текущего года пришлось именно на безналичные транзакции: оплату товаров и услуг, а также переводы с карты на карту/банковский счёт/вклад, свидетельствует статистика Банка России. При этом и по объёму такие операции занимают львиную долю рынка - 68%.

В целом за январь-июнь 2019 года физические лица использовали свои карты 19.2 млрд раз на общую сумму более 40 трлн руб.

Объём эмиссии активных карт (с помощью которых была совершена хотя бы одна операция в отчётном периоде) на конец июня составил почти 183 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 8%.

Уровень обеспеченности населения платёжной инфраструктурой растёт с каждым годом, и на 1 июля 2019 года на 1 млн жителей приходилась 21 тыс. устройств по приёму платёжных карт.

"AK&M" от 25.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100