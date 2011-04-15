В Москве 1 октября завершится сезон фонтанов

В Москве 1 октября 2019 года завершится сезон фонтанов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщила столичная мэрия.



Во время консервации фонтанов специалистам предстоит провести слив воды, промыть чаши, демонтировать насадки и установить заглушки, снять шаровые краны и светильники, прочистить заборные решетки и продуть трубопроводы. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и элементами декора нуждаются в дополнительной защите от холодов.



Зимой специалисты ГБУ "Гормост" готовят насосное и электромеханическое оборудование фонтанов к эксплуатации в весенне-летний период. Предприятие обеспечивает эксплуатацию 87 городских фонтанов, расположенных в знаковых местах столицы.



Всего в Москве установлено более 600 фонтанов. В сезон они работают ежедневно с 08:00 до 23:00 и до 00:00 по выходным и праздникам.



"AK&M" от 25.09.2019