А.Мордашов передал своим сыновьям контроль над Nordgold

Алексей Мордашов передал своим сыновьям Кириллу и Никите контроль над золотодобывающей Nordgold, пишет газета "Ведомости".



Так, 99.94% акций Nordgold принадлежат зарегистрированной на Кипре Ocean Management Limited. Ее материнской компанией является Unifirm Limited, 35% которой через Rayglow Limited принадлежат А.Мордашову, остальные 65% - KN-Holding LLC, собственниками которого на паритетной основе являются Кирилл и Никита Мордашовы.



NordGold - международная золотодобывающая компания, основанная в 2007 году. Компания владеет действующими рудниками в России, Гвинее, Буркина-Фасо и Казахстане, несколькими перспективными проектами и проектами с локализованными ресурсами, а также широким портфелем геологоразведочных проектов и лицензий в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 25.09.2019