Инфляция за неделю, с 17 по 23 сентября, была нулевой

Инфляция за неделю, с 17 по 23 сентября 2019 года, была нулевой. Об этом сообщил Росстат.



С начала сентября инфляция составила 0.2%, с начала года - 2.2%.



Цены на сахар-песок снизились на 0.9%, свинину - на 0.4%, пшено - на 0.3%, макаронные изделия и вермишель - на 0.2%.



Плодоовощная продукция подешевела на 1.7%, в том числе морковь и лук репчатый - на 3.7%, картофель - на 2.9%, капуста белокочанная - на 2.7%, яблоки - на 2.5%. В то же время огурцы стали дороже на 3.1%, помидоры - на 1.4%.



Цены на крупу гречневую выросли на 1.2%, масло сливочное - на 0.5%, масло подсолнечное - на 0.4%, говядину, сыры и рис - на 0.3%, колбасы, рыбу мороженую, муку и водку - на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.



AK&M Антикризис