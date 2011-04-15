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25/09/2019
16:04

"Внуково" и Ellinair подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Международный аэропорт "Внуково" и греческая авиакомпания Ellinair (в составе холдинга Mouzenidis Group) в рамках совместной пресс-конференции подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Главная цель партнёрства - увеличение пассажиропотока между регионами Греции и Россией.

"Внуково" инвестирует в развитие самолётного парка Ellinair с целью базирования на первом этапе европейской авиакомпанией двух воздушных судов в аэропорту. Это даст возможность авиаперевозчику увеличить парк воздушных судов, в частности, уже к летнему сезону 2020 года он пополнится двумя самолётами Airbus A320.

Рейс Москва ("Внуково") - Салоники будет выполняться на круглогодичной регулярной основе, также планируется вывести на регулярную основу выполнение еще ряда рейсов из "Внуково". Это позволит расширить маршрутную сеть авиакомпании за счет выполнения рейсов в новые аэропорты Греции.

Mouzenidis Travel - лидер туристического рынка Восточной Европы по направлению Греция, основа греческого холдинга Mouzenidis Group, объединяющего сегодня почти два десятка компаний.

Mouzenidis Group - это более 60 офисов в 16 странах Европы и стран СНГ, более 2 тыс. сотрудников, обширная полётная программа, прямые рейсы из Греции в десятки городов.

АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.

"AK&M" от 25.09.2019
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