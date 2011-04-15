МТС построили 4G во всех тоннелях и станциях Московского метрополитена

ПАО МТС завершило строительство сети 4G во всех тоннелях и станциях Московского метрополитена. Об этом говорится в сообщении оператора.



Максимальная скорость мобильного интернета на станциях может достигать 200 мегабит в секунду за счёт агрегации диапазонов 1800 и 800 Мегагерц. Средние скорости при обычном пассажиропотоке составят порядка 35 Мегабит в секунду и позволят во время движения поезда переписываться в мессенджерах, проверять социальные сети или электронную почту, играть в онлайн-игры и непрерывно смотреть потоковое видео. На эти сервисы пассажиры метро расходуют более 70% мобильного интернет-трафика. Абонентам также доступна технология VoLTE, которая позволяет предоставлять голосовые услуги в сети 4G.



Напомним, в сентябре 2019 года МТС обеспечили полное покрытие Московского метрополитена связью в стандарте 4G; в феврале 2019 года - все 226 станций были обеспечены сетью, которая поддерживает стандарты 2G, 3G и 4G.



В 2018 году оператор запустил LTE на перегонах между станциями на Калининско-Солнцевской и Сокольнической линиях. В 2017 году МТС - единственный оператор, который обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом все тоннели метро.



В 2016 году МТС и "МаксимаТелеком" подписали стратегическое соглашение, в рамках которого установили в вагонах Московского метрополитена фемтосоты МТС для предоставления услуг связи.



В 2015 году МТС запустили первую сеть LTE в Московском метрополитене на станции "Тропарево".



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.1% до 17.6 млрд руб. с 15.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9.4% до 118 млрд руб. со 107.9 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 55.3 млрд руб. с 52.1 млрд руб.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 25.09.2019