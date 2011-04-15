В районе Тверской в 2020 году построят гостиничный комплекс. Об этом сообщил Стройкомплекс Москвы.



Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, девятиэтажное здание возводится на улице 1-я Тверская-Ямская, владение 2.



"В гостиничном комплексе площадью более 25 тыс. кв. м будет 145 номеров и 37 апартаментов. Под землей разместят трёхуровневую парковку на 89 машин. Строительство завершат в III квартале 2020 года", - сказал О.Антосенко.



Отметим, что при проверке, в которой приняли участие специалисты Центра экспертиз, были выявлены незначительные нарушения по качеству монолитных работ. Генеральной подрядной организации ООО "Конструктор групп" выданы предписания со сроками устранения замечаний. Застройщик - ЗАО "ФСК "Русское золото стройинвест".



"AK&M" от 25.09.2019