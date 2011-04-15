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25/09/2019
17:40

РФ и Китай сформировали совместные инвестпроекты

Предприниматели России и Китая сформировали пул новых совместных инвестиционных проектов. Об этом говорится в материалах РФПИ.

Более 150 представителей ведущих российских и китайских компаний обсудили развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на ежегодном заседании Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей (Комитет), организованного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией (CIC).

Комитет обеспечивает взаимодействие между предпринимателями России и Китая в рамках Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству (Комиссия) и вносит важный вклад в развитие деловых отношений между компаниями двух стран, выступая инструментом содействия реализации инвестиционных проектов в различных сферах.

В ходе прошедшего заседания ведущие предприниматели России и Китая обсудили совместные проекты в рамках тематических круглых столов: высокие технологии, инфраструктура, промышленность и так далее.

На сегодняшний день на рассмотрении Комиссии и Комитета находятся 70 проектов на общую сумму свыше $110 млрд. Всего благодаря работе Комитета реализовано трансграничных проектов на сумму более $10 млрд, при этом в ряд проектов РФПИ и CIC проинвестировали самостоятельно через Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). Среди них "Интергео", железнодорожный мост на Дальнем Востоке, венчурный фонд с Tus Holdings, RFP Group и др.

Работа Комитета координируется суверенными фондами России и Китая - РФПИ и CIC. В октябре 2011 года РФПИ и CIC создали Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) для стимулирования двусторонних инвестиций и обеспечения стабильной доходности для инвесторов при разумном уровне риска. РКИФ совместно с РФПИ и CIC играет ведущую роль в организации и проведении Комитета, выступая в качестве консультанта по сбору и анализу проектов и организации взаимодействия с деловым сообществом.

"AK&M" от 25.09.2019
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