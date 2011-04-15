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25/09/2019
18:01

Доходность открытых ПИФов за II квартал составила 17.7%

Средневзвешенная доходность открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов), ориентированных на розничных инвесторов, достигла максимума за последние семь кварталов и составила 17.7% за апрель-июнь 2019 года, отмечается в "Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов", сообщил ЦБ.

Росту доходности открытых ПИФов способствовало улучшение динамики фондового рынка. Наиболее значимым изменением в структуре активов открытых ПИФов стало увеличение доли акций, которое может свидетельствовать о выборе клиентами более рисковых и потенциально более доходных стратегий.

Так как часть клиентов при выборе направлений инвестирования ориентируется на показатели полученной доходности, в II квартале возобновился чистый приток средств в открытые ПИФы (5.7 млрд руб.). Увеличение доходности фондов и вероятное сокращение ставок по банковским вкладам может запустить новый цикл притока средств населения в ПИФы, ориентированные на розничных инвесторов.

Стоимость чистых активов (СЧА) ПИФов увеличилась на 3.9% за апрель-июнь. Совокупный объем активов фондов вырос до 3.9 трлн руб.. Отношение этих средств к ВВП составило 3.7% (+0.1 процентного пункта).

Структура СЧА по типам фондов за квартал практически не изменилась. Доля закрытых ПИФов составила 89.2%, доля открытых ПИФов была равна 9.3%, доли интервальных и биржевых ПИФов - 1.4 и 0.2% соответственно.

"AK&M" от 25.09.2019
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