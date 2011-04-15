Набсовет АЛРОСА одобрил покупку смоленского завода "Кристалл"

Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" на заседании 24 сентября одобрил участие в АО "ПО "Кристалл" путём приобретения 100% акций общества у Российской Федерации в лице Росимущества на условиях, определённых в распоряжении Правительства РФ. Об этом говорится в сообщении компании.



Согласно подписанному ранее распоряжению правительства Российской Федерации, стоимость 100% акций "Кристалла", определенная на основании отчёта независимого оценщика, составляет 1.886 млрд руб.



Наблюдательный совет АЛРОСА поручил генеральному директору компании заключить договор купли-продажи акций "Кристалла" на условиях, предложенных Росимуществом.



Кроме того, менеджмент компании должен до конца года разработать и представить на рассмотрение наблюдательного совета план мероприятий по развитию и обеспечению дальнейшего функционирования "Кристалла" в составе Группы "АЛРОСА".



"Несмотря на то, что в настоящее время АЛРОСА является ключевым поставщиком алмазного сырья для "Кристалла", на долю смоленского предприятия приходится всего около 0.5% общего объема реализации АЛРОСА. Сумма приобретения составляет менее 1% от величины чистых активов АЛРОСА и, по нашей оценке, она не превысит размера чистых активов "Кристалла" на дату приобретения, - говорит заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский, цитируемый в сообщении. - Договор купли-продажи, как ожидается, будет подписан до конца сентября. Закрыть сделку планируется в первой половине октября. После этого мы начнем разрабатывать план интеграции предприятия в состав Группы АЛРОСА".



АЛРОСА уже располагает собственным гранильным комплексом. В его состав входят два предприятия - филиал "Бриллианты АЛРОСА" в Москве, который специализируется на изготовлении крупных и уникальных бриллиантов, и предприятие в Барнауле, которое обрабатывает мелкоразмерное сырье - алмазы размерами 2-6 грейнеров. В 2018 году АЛРОСА продала бриллианты собственного производства на сумму свыше $95 млн.



Напомним, Правительство РФ опубликовало распоряжение об отчуждении находящихся в федеральной собственности 100% акций АО Производственное объединение "Кристалл" АО "Алроса". Сообщалось, что отчуждению подлежат 5538550 акций ПО "Кристалл" по цене 1.886 млрд руб.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.



Завод "Кристалл" основан в Смоленске в 1963 году. 100% акций предприятия принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящее время "Кристалл" является крупнейшим производителем бриллиантов в России и Европе. Ежегодно на нем обрабатывается более 200 тыс. карат алмазного сырья. Более 90% этого объема "Кристаллу" поставляет АЛРОСА. Зарубежные торговые офисы "Кристалла" по торговле бриллиантами работают в Гонконге, США и Бельгии. Общая численность персонала компании - 1.8 тыс. человек.



По итогам 2018 года "Кристалл" произвёл и реализовал 105.7 тыс. и 111.7 тыс. карат бриллиантов соответственно. Общая выручка составила 12.8 млрд руб., чистая прибыль - 40.7 млн руб.



В 2002 году "Кристалл" запустил собственное ювелирное производство - ювелирную группу "Смоленские бриллианты", чья розничная сеть на сегодняшний день насчитывает свыше 50 точек продаж в 30 городах России. Кроме того, "Кристаллу" принадлежит предприятие "Алмаз-сервис", занимающееся производством оснастки и инструмента для алмазной отрасли.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 25.09.2019