ЦБ объявил учётную цену золота на 27 сентября - 3114.97 руб./г против 3159.17 руб./г на 26 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 27 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3114.97 руб./грамм
Серебро: - 37.14 руб./грамм
Платина: - 1918.11 руб./грамм
Палладий: - 3406.30 руб./грамм
---------------------------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
20.09 21.09 24.09 25.09 26.09
Золото 3093.77 3087.59 3123.92 3113.77 3159.17
Серебро 36.66 36.70 37.79 38.01 38.32
Платина 11916.06 1939.88 1963.37 1960.12 1968.74
Палладий 3278.77 3380.93 3408.66 3391.81 3450.45