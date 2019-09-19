ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 26 сентября, в размере 70.5868 руб. против 70.0193 руб. на 25 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



25.09.19 - 70.0193 руб.

24.09.19 - 70.2759 руб.

21.09.19 - 70.5975 руб.

20.09.19 - 70.9373 руб.

19.09.19 - 71.2391 руб.

























































































































































































"AK&M" от 25.09.2019