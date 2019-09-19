ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 26 сентября, в размере 64.1873 руб. против 63.7060 руб. на 25 сентября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



25.09.19 - 63.7060 руб.

24.09.19 - 63.9453 руб.

21.09.19 - 63.8487 руб.

20.09.19 - 64.2199 руб.

19.09.19 - 64.4290 руб.



















































"AK&M" от 25.09.2019