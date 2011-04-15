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26/09/2019
09:29

Повтор! Инфляция за неделю, с 17 по 23 сентября, была нулевой

Инфляция за неделю, с 17 по 23 сентября 2019 года, была нулевой. Об этом сообщил Росстат.

С начала сентября инфляция составила 0.2%, с начала года - 2.2%.

Цены на сахар-песок снизились на 0.9%, свинину - на 0.4%, пшено - на 0.3%, макаронные изделия и вермишель - на 0.2%.

Плодоовощная продукция подешевела на 1.7%, в том числе морковь и лук репчатый - на 3.7%, картофель - на 2.9%, капуста белокочанная - на 2.7%, яблоки - на 2.5%. В то же время огурцы стали дороже на 3.1%, помидоры - на 1.4%.

Цены на крупу гречневую выросли на 1.2%, масло сливочное - на 0.5%, масло подсолнечное - на 0.4%, говядину, сыры и рис - на 0.3%, колбасы, рыбу мороженую, муку и водку - на 0.2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

"AK&M" от 25.09.2019
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