Повтор! Алмазосодержащие руды на руднике "Интернациональный" будут добывать на сверхглубоких горизонтах

Алмазосодержащие руды на руднике "Интернациональный" будут добывать на сверхглубоких горизонтах. Об этом сообщила Главгосэкспертиза России, которая рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на разработку запасов кимберлитовой трубки "Интернациональная" в абсолютных отметках от -790 м до -1250 м.



По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено проведение работ по вскрытию и отработке запасов так называемых "сверхглубоких" горизонтов трубки "Интернациональная", которые были разведаны в 1970-е годы до глубины 1220 м. Планируется, что производительность проектируемого участка подземной добычи составит 500 тыс. тонн руды в год, из них 290-320 тыс. т планируется добывать в абсолютных отметках от -790 до -1250 м (глубина 1190м/1650м).



Вскрытие и отработка запасов в отметках -790/-1250 м будут проводиться в течение трех основных периодов производства горных работ: проходка горных выработок до горизонта -950 м, затем в пределах горизонтов -950 /- 1050 м и в ходе третьего периода -в пределах горизонтов -1050/ -1250 м (глубина 1450м/1650м).



Принятая схема вскрытия "сверхглубоких" горизонтов рудника предполагает складирование пустой породы на ранее сформированный отвал вскрышных пород в северной части отвала. Строительство объектов поверхностного комплекса на рассмотренной стадии реализации проекта не планируется.



Отработка "сверхглубоких" горизонтов позволит сохранить стабильный объем производства рудника. Переход на более глубокие отметки не скажется негативно на уровне безопасности труда. Мониторингом возможных газодинамических явлений в подземных выработках рудника занимается созданная ранее служба по прогнозу и предотвращению динамических явлений Мирнинского ГОКа, которая в постоянном режиме контролирует безопасное производство горных работ.



Кимберлитовая трубка "Интернациональная", открытая в 1969 году, располагается в 16 км от города Мирный. Ее запасы обладают высоким содержанием алмазов в руде - более 8 карат на тонну. Верхняя часть месторождения отработана в начале 1980-х годов открытым способом до глубины 285 м. С 1999 года добыча на руднике ведется подземным способом Мирнинским горно-обогатительным комбинатом компании "АЛРОСА". Карьерная разработка завершена в 2011 году.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.



"AK&M" от 25.09.2019