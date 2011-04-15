ЦБ начал реорганизацию АО РНКО "Синергия"

Банк России сообщил о начале процедуры реорганизации АО "Расчётная небанковская кредитная организация "Синергия" (АО РНКО "Синергия", Саратов). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Реорганизация АО происходит в форме выделения из него ООО Деловой центр "Синергия" (Саратов) и ООО "Стандарт" (Саратов).







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