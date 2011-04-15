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26/09/2019
11:24

Запас топлива к зиме по энергосубъектам составляет 135%, А.Новак

Уровень запасов топлива к зиме по субъектам электроэнергетики составляет 135% от норматива. Об этом заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами Правительства РФ, где доложил главе государства о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного сезона 2019/20 годов, говорится в сообщении министерства.

А.Новак сообщил, что окончание подготовки к зимнему периоду запланировано на 15 ноября.

"На сегодняшний день в зоне нашего внимания находится 460 крупных электростанций мощностью более 25 МВт, а также около 400 электросетевых объектов. Мы мониторим ситуацию по исполнению плановых капитальных работ, которые на 95% уже завершены", - сказал министр энергетики.

По словам А.Новака, на особом контроле в Минэнерго находится ситуация с топливообеспечением субъектов электроэнергетики.

"На сегодняшний день уровень запасов топлива составляет примерно 135% от норматива", - подчеркнул министр энергетики.

А.Новак отдельно остановился на ситуация в регионах, пострадавших от паводка. "Хотел бы доложить , что у нас там нет не подключенных потребителей, хотя ещё ряд объектов находится в зоне затопления, и по мере освобождения от воды мы восстанавливаем постоянные схемы электроснабжения. Собрано необходимое количество техники и бригад, не видим проблем, ситуация с подготовкой к зиме идет в штатном режиме", - отметил министр энергетики.

В завершение своего доклада министр подчеркнул, что все крупнейшие компании отрасли уже доложили Минэнерго о готовности к периоду высоких нагрузок.



"AK&M" от 26.09.2019
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