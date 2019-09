Газпром сэкономил 4.8 млрд руб. за счёт перевода своих машин на газ

Газпром сэкономил 4.8 млрд руб. за счёт перевода своего автотранспорта на природный газ. Об этом говорится в сообщении компании по итогам рабочей поездки председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова в Нижний Новгород.



На совещании было отмечено, что Газпром ведёт системную работу по расширению использования газа в качестве моторного топлива. Главная задача на данном этапе - сформировать и развить локальные рынки газомоторного топлива, которые в дальнейшем будут объединены газомоторными коридорами на ключевых федеральных трассах.



С 2015 по 2018 год Газпром построил 86 новых газозаправочных объектов (современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и модулей для заправки газом на действующих АЗС, а также площадок для размещения передвижных автогазозаправщиков). В 2019 году планируется завершить строительство 43 объектов.



Российские автопроизводители к настоящему времени наладили выпуск широкой линейки техники на природном газе - более 220 моделей. Это, в частности, пассажирский транспорт, грузовая и специальная техника.



Газпром переводит собственную технику на природный газ. С 2014 года по конец первого полугодия 2019 года количество газомоторных машин в автопарке Группы "Газпром" достигло 11.658 тыс. - это более 50% техники, пригодной к переводу на газ. Планируется, что к концу 2019 года этот показатель достигнет 55%.



На совещании был рассмотрен успешный опыт сельскохозяйственных предприятий по переводу техники на газ. Отдельное внимание было уделено мерам поддержки на федеральном и региональном уровнях, необходимым для ускорения развития российского газомоторного рынка.



"Природный газ - это эффективный инструмент снижения издержек во всех отраслях экономики, где есть транспортная составляющая. Это хорошо видно по результатам работы Газпрома. Мы активно переводим собственный парк техники на газ. С 2014 года за счет замещения нефтяных видов топлива природным газом компания сэкономила 4.8 млрд руб. При этом сокращение выбросов загрязняющих веществ составило более чем 108.6 тыс. т. Понятно, что чем большую роль играет транспорт в работе той или иной коммерческой, государственной структуры, тем весомей будет экономический и экологический эффект от перевода автомобилей на газ", - сказал В.Зубков.



Производство и реализация природного газа (метана) в качестве моторного топлива - одно из приоритетных направлений деятельности ПАО "Газпром". Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания - ООО "Газпром газомоторное топливо".



На территории России заправку транспорта природным газом сегодня обеспечивают более 300 газозаправочных объектов Газпрома.



Природный газ является одним из самых экологичных и экономичных видов автомобильного топлива. При его использовании объем вредных выхлопов ниже до 10 раз, стоимость 1 куб. м метана - в среднем около 16 руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 литру бензина. Стоимость километра пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1.6 руб. В газозаправочной сети Газпром природный газ реализуется под брендом EcoGas.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 26.09.2019