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26/09/2019
12:52

"Аэроэкспресс" меняет расписание на Внуковском направлении

"Аэроэкспресс" меняет расписание на Внуковском направлении с 28 на 29 сентября и с 5 на 6 октября в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом сообщил перевозчик.

Так, 29 сентября 2019 года будут отменены поезда, следующие с Киевского вокзала в 10:00 и 15:30, а также отправляющиеся из Внуково в 9:00 и 10:00. В ночь с 28 на 29 сентября 2019 года и утром 29 сентября часть других аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию.

ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.

Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.


"AK&M" от 26.09.2019
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