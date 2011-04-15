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26/09/2019
13:17

ESET назвала страны с наибольшим числом вредоносных программ для платформы Android

Международная антивирусная компания ESET назвала страны с наибольшим числом вредоносных программ для платформы Android, обнаруженных в первом полугодии 2019 года.

Согласно данным ESET, Россия возглавила рейтинг стран с наибольшим числом вредоносных программ.

Одной из наиболее актуальных угроз является банковское вредоносное ПО для Android. С момента появления число разновидностей шпионских программ и троянов для кражи финансовых данных активно растёт.

Другой опасной угрозой являются мобильные вымогатели - такие, как Android / Filecoder.C, обнаруженный экспертами ESET. Эта угроза распространялась на Reddit. В результате заражения почти все файлы на смартфоне жертвы оказывались зашифрованы.

Одна из разновидностей мобильных угроз, показавших наибольший рост за последний год, - майнеры криптовалют. Примером является Android / Coinminer. Обнаружение этих угроз увеличилось на 72% по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты ESET отмечают, что большинство Android-смартфонов используют устаревшие версии ОС - актуальная Android Pie установлена у 10.4% пользователей, а на новейшей Android 10 работают всего 0.1% смартфонов. Это подвергает остальных 89.5% Android-пользователей повышенному риску со стороны мобильных угроз.

Также аналитики напомнили, что в среднем проходит 51 день, прежде чем сотрудники Google Play выявляют вредоносное приложение в своём магазине. Максимальный же срок составил 138 дней - все это время опасные приложения остаются доступны для загрузки пользователями.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.





"AK&M" от 26.09.2019
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