ЦБ РФ установил официальный курс евро на 27 сентября в размере 70.3834 руб. против 70.5868 руб. на 26 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



26.09.19 - 70.5868 руб.

25.09.19 - 70.0193 руб.

24.09.19 - 70.2759 руб.

21.09.19 - 70.5975 руб.

20.09.19 - 70.9373 руб.



























































































































































































"AK&M" от 26.09.2019