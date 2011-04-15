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26/09/2019
13:26

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 сентября

Банк России установил на 27 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.4142
1 Азербайджанский манат 37.8950
100 Армянских драмов 13.5117
1 Белорусский рубль 30.9781
1 Болгарский лев 35.9638
1 Бразильский реал 15.4961
100 Венгерских форинтов 21.0472
1000 Вон Республики Корея 53.4978
10 Гонконгских долларов 82.0178
10 Датских крон 94.2237
1 Доллар США 64.2888
1 Евро 70.3834
100 Индийских рупий 90.5891
100 Казахстанских тенге 16.5853
1 Канадский доллар 48.5052
100 Киргизских сомов 91.9894
10 Китайских юаней 90.1413
10 Молдавских леев 36.2190
1 Новый туркменский манат 18.3945
10 Норвежских крон 71.0154
1 Польский злотый 16.0397
1 Румынский лей 14.8175
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.9509
1 Сингапурский доллар 46.5355
10 Таджикских сомони 66.3455
1 Турецкая лира 11.3101
10000 Узбекских сумов 68.1748
10 Украинских гривен 26.5656
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.2617
10 Чешских крон 27.2757
10 Шведских крон 65.9061
1 Швейцарский франк 64.7224
10 Южноафриканских рэндов 42.6290
100 Японских иен 59.7285

"AK&M" от 26.09.2019
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