Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 сентября

Банк России установил на 27 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.4142

1 Азербайджанский манат 37.8950

100 Армянских драмов 13.5117

1 Белорусский рубль 30.9781

1 Болгарский лев 35.9638

1 Бразильский реал 15.4961

100 Венгерских форинтов 21.0472

1000 Вон Республики Корея 53.4978

10 Гонконгских долларов 82.0178

10 Датских крон 94.2237

1 Доллар США 64.2888

1 Евро 70.3834

100 Индийских рупий 90.5891

100 Казахстанских тенге 16.5853

1 Канадский доллар 48.5052

100 Киргизских сомов 91.9894

10 Китайских юаней 90.1413

10 Молдавских леев 36.2190

1 Новый туркменский манат 18.3945

10 Норвежских крон 71.0154

1 Польский злотый 16.0397

1 Румынский лей 14.8175

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.9509

1 Сингапурский доллар 46.5355

10 Таджикских сомони 66.3455

1 Турецкая лира 11.3101

10000 Узбекских сумов 68.1748

10 Украинских гривен 26.5656

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.2617

10 Чешских крон 27.2757

10 Шведских крон 65.9061

1 Швейцарский франк 64.7224

10 Южноафриканских рэндов 42.6290

100 Японских иен 59.7285

"AK&M" от 26.09.2019