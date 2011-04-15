Сборы филиалов Северо-Западного регионального центра Ингосстраха в первом полугодии выросли на 26%

Объём премии, собранной филиалами Северо-Западного регионального центра Ингосстраха за первое полугодие 2019 года, составил 1.1 млрд руб., что на 26% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Об этом говорится в сообщении CПАО "Ингосстрах".



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 610.5 млн руб. (прирост 15%), в том числе сборы по личному страхованию - 85.8 млн руб. (прирост 11%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 464 млн руб. (прирост 20%), страхованию ответственности - 60.6 млн руб. Объём страховой премии по ОСАГО - 461.8 млн руб. (прирост 51%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 6.8 млн руб., по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - 20.9 млн руб.



Выплаты филиалов Северо-Западного регионального центра за первое полугодие 2019 года составили 394.2 млн руб., что на 47% превышает показатели первого полугодия 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию - 28.8 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 131 млн руб., добровольному страхованию ответственности - 3.5 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 228.9 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 2.1 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса филиалов Северо-Западного регионального центра Ингосстраха стали ОСАГО и страхование имущества физических лиц.



Напомним, что в зону ответственности Северо-Западного регионального центра Ингосстраха входят филиалы в Новгородской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской областях, а также республиках Коми и Карелия.



CПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 26.09.2019