МОЭК обеспечила подачу тепла для жилых домов и соцобъектов Москвы

ПАО "МОЭК" в полном объёме завершил все мероприятия по подаче тепла для жилых домов и объектов социальной сферы Москвы. Об этом говорится в сообщении компании.



По состоянию на 12:00 26 сентября 2019 года теплом обеспечены 33.323 тыс. жилых зданий (100% от общего количества) и 7.826 тыс. социальных объектов (100% от общего количества), в том числе школ 3056, детских садов - 2410, больниц - 1490, поликлиник - 870.



В соответствии с графиком продолжаются работы по подключению прочих зданий (торговые помещения, офисы), в настоящее время их подключено 18.853 тыс. (64.8% от общего количества).



Полностью подключение тепла на все объекты Москвы планируется завершить в соответствии с графиком 27 сентября 2019 года.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО за I квартал 2019 года упала на 7% до 8.42 млрд руб. с 9.118 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 6% до 62.687 млрд руб. с 67.149 млрд руб., показатель EBITDA - до 14.119 млрд руб. со 144.408 млрд руб. Операционные расходы компании снизились на 8% до 49.183 млрд руб.



Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за I квартал 2019 года снизилась на 18% до 8.902 млрд руб. с 10.794 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 59.552 млрд руб., снизившись на 5.4% с 62.949 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 4.6% до 48.076 млрд руб. Показатель EBITDA составил 14.228 млрд руб. против 16.503 млрд руб.







"AK&M" от 26.09.2019