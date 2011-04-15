На Ярудейском месторождении запущена скважина

ООО "ЯРГЕО" (совместное предприятие "НОВАТЭКа") успешно выполнило строительство и запуск в эксплуатацию скважины N 68 с длиной горизонтальной секции 1.068 тыс. м, пробуренной на юрские отложения Ярудейского месторождения. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.



Начальный дебит скважины составил 1.01 тыс. т в сутки, что является лучшим показателем на месторождении с момента запуска в 2015 году. Дебит был достигнут без применения ГРП, благодаря уникальной конструкции скважины. Строительство скважины было выполнено в рамках программы по поддержанию уровней добычи нефти на месторождении.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 28.5% до 130.026 млрд руб. со 101.199 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 20.6% до 452.619 млрд руб. с 375.225 млрд руб., EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий нормализованная - на 31.6% до 233.777 млрд руб. со 177.645 млрд руб.



Во II квартале 2019 года выручка от реализации составила 218.5 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 115.8 млрд руб. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", выросла до 69.2 млрд руб. (22.97 руб. на акцию), или на 115.9%, во II квартале 2019 года.







"AK&M" от 26.09.2019