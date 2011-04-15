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26/09/2019
17:48

ГД приняла закон об усилении безопасности детского отдыха

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании в четверг, 26 сентября, приняли в третьем, окончательном чтении поправки в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Об этом говорится в материалах ГД.

Для того чтобы попасть в указанный реестр, организация или индивидуальный предприниматель обязаны будут до 1 мая 2020 года представить в региональный уполномоченный орган сведения о размещении и питании детей, наличии лицензий и санэпидзаключения, результатах плановых и внеплановых проверок.


"AK&M" от 26.09.2019
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