ГД приняла закон об усилении безопасности детского отдыха

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании в четверг, 26 сентября, приняли в третьем, окончательном чтении поправки в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Об этом говорится в материалах ГД.



Для того чтобы попасть в указанный реестр, организация или индивидуальный предприниматель обязаны будут до 1 мая 2020 года представить в региональный уполномоченный орган сведения о размещении и питании детей, наличии лицензий и санэпидзаключения, результатах плановых и внеплановых проверок.





"AK&M" от 26.09.2019