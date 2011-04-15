ЦБ объявил учётную цену золота на 28 сентября - 3098.54 руб./г против 3114.97 руб./г на 27 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 28 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3098.54 руб./грамм
Серебро: - 36.28 руб./грамм
Платина: - 1923.97 руб./грамм
Палладий: - 3427.52 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
21.09 24.09 25.09 26.09 27.09
Золото 3087.59 3123.92 3113.77 3159.17 3114.97
Серебро 36.70 37.79 38.01 38.32 37.14
Платина 11939.88 1963.37 1960.12 1968.74 1918.11
Палладий 3380.93 3408.66 3391.81 3450.45 3406.30