Повтор! "М.Видео-Эльдорадо" запустила проект по утилизации техники

Группа "М.Видео-Эльдорадо", входящая в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева, вместе с Ассоциацией "СКО Электроника-утилизация" и АО "Корпорация ЭКОПОЛИС" запускают крупнейший в России проект по постоянному сбору и утилизации бытовой техники и электроники. Об этом говорится в сообщении сторон.



Партнёры обеспечивают полный цикл сбора и утилизации техники с минимальным влиянием на окружающую среду. Проект на территории Москвы и Московской области объединит более 200 точек сбора, три завода по переработке и прозрачную систему учёта всех видов утилизируемой техники. В среднесрочной перспективе объём утилизации собранной "М.Видео" и "Эльдорадо" в столичном регионе техники может достигнуть 4 тыс. т ежегодно.



Более 200 розничных магазинов "М.Видео", "Эльдорадо", а также цифровые салоны m_mobile в Москве и Московской области уже начали принимать технику на утилизацию. Потребители могут бесплатно и в любое удобное для себя время сдать любые ненужные устройства: от холодильника и стиральной машины до смартфона, утюга или телевизора. Для этого достаточно обратиться на сервисную зону магазина и подписать согласие на утилизацию. Клиентам также доступна услуга вывоза крупной бытовой техники с последующей утилизацией при доставке нового товара. В будущем вывоз на утилизацию можно будет заказать как отдельную услугу. Собранная в Москве в рамках проекта техника будет направляться на высокотехнологичный комплекс по глубокой переработке электронных отходов под управлением "Корпорации ЭКОПОЛИС".



Группа "М.Видео-Эльдорадо" - единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке - Московской Бирже (тикер: MVID).



Консолидированная чистая прибыль Группы "М.Видео-Эльдорадо" за 2018 год по МСФО выросла на 20.3% до 8.365 млрд руб. с 6.954 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 62% до 321.102 млрд руб. со 198.197 млрд руб., валовая прибыль - на 69% до 78.639 млрд руб. с 46.527 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 76% до 20.753 млрд руб. с 11.794 млрд руб.



Продажи Группы "М.Видео-Эльдорадо" за первое полугодие 2019 года выросли на 10.4% до 193.6 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Интернет-продажи объединённой компании выросли на 17.5% до 37.9 млрд руб. (с НДС).



Продажи по Группе "М.Видео-Эльдорадо" за II квартал 2019 года выросли на 9.1% до 92.2 млрд руб. (с НДС). Объединённые продажи через интернет увеличились на 12.2% до 17.4 млрд руб. (с НДС).



Скорректированная чистая прибыль М.Видео-Эльдорадо по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 2.2% до 2.931 млрд руб. с 2.867 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.9% до 161.475 млрд руб. со 149.6 млрд руб., показатель EBITDA - на 10.6% до 10.008 млрд руб. с 9.049 млрд руб.



"AK&M" от 26.09.2019