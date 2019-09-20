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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 27 сентября, в размере 70.3834 руб. против 70.5868 руб. на 26 сентября.
Курс евро за последние 5 дней:
26.09.19 - 70.5868 руб.
25.09.19 - 70.0193 руб.
24.09.19 - 70.2759 руб.
21.09.19 - 70.5975 руб.
20.09.19 - 70.9373 руб.
"AK&M" от 26.09.2019