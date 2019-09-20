ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 27 сентября, в размере 64.2888 руб. против 64.1873 руб. на 26 сентября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



26.09.19 - 64.1873 руб.

25.09.19 - 63.7060 руб.

24.09.19 - 63.9453 руб.

21.09.19 - 63.8487 руб.

20.09.19 - 64.2199 руб.





















































"AK&M" от 26.09.2019